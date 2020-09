“La verità negata”, a dieci anni dell’omicidio di Angelo Vassallo un libro per far luce sulla morte del sindaco pescatore (Di mercoledì 2 settembre 2020) 5 settembre 2010: il sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, viene ammazzato con nove colpi di pistola. Con lui, muore il sogno di un territorio libero dalla criminalità organizzata, dal traffico di stupefacenti, dagli abusi edilizi. dieci anni di silenzi, omertà, depistaggi sotto l’ombra inquietante di istituzioni deviate. Uomini in divisa infedeli, politicanti corrotti e la presenza strisciante – eppure mai pienamente accertata – della camorra. dieci anni all’instancabile ricerca della verità raccontati dalla viva voce di Dario Vassallo, fratello del sindaco pescatore, che sacrificando la propria professione, sottraendo tempo ai propri affetti, ha percorso l’Italia in ... Leggi su ilfattoquotidiano

