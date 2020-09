La storia di un autobus e 23 contagi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Una ricerca ha ricostruito come una sola persona ne contagiò molte altre durante un viaggio di due ore, offrendo nuovi elementi sulla trasmissione aerea del coronavirus Leggi su ilpost

Una ricerca ha ricostruito come una sola persona ne contagiò molte altre durante un viaggio di due ore, offrendo nuovi elementi sulla trasmissione aerea del coronavirus Un nuovo studio pubblicato sull ...

Da Dehli a Londra in bus: un viaggio di 70 giorni

Il nuovo bus per un viaggio incredibile di 70 giorni che da Delhi arriva fino a Londra, attraversando luoghi incredibili. Da Dehli a Londra in 70 giorni per un viaggio indimenticabile in bus attravers ...

