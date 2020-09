Inter, tutti i negativi i tamponi effettuati ieri su Hakimi, Nainggolan, Dalbert e Vecino (Di mercoledì 2 settembre 2020) Buone notizie per l’Inter e Antonio Conte: sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati su alcuni giocatori nella giornata di ieri Buone notizie per Antonio Conte e per l’Inter. Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati ieri su alcuni giocatori. Si tratta di Hakimi, Nainggolan, Dalbert, Radu, Vecino, Vagiannidis. Oggi inizieranno quini allenamenti individuali mentre il 7 settembre si ripartirà con gli allenamenti in gruppo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

