Il ministro Speranza: ci fidiamo dei docenti, non saranno obbligati a fare i test (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sulla realizzazione dei test sierologici per gli insegnanti, il ministro della Salute Roberto Speranza si esprime in termini di “fiducia nei cittadini” e difende la non obbligatorietà degli esami. Per il professore Bruno Cacopardo, direttore dell’Unità Operative delle Malattie Infettive all’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania, solo il tampone serve a prevenire il contagio. Sulla non obbligatorietà … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

LaStampa : Gentile Ministro Speranza, vorremmo segnalarle una vicenda che, seppure in apparenza modesta, allude a un’important… - pdnetwork : 'Con il ministro Speranza stiamo chiudendo un accordo di collaborazione perché ci sia una reciprocità con tutti i P… - ilfoglio_it : Con la crisi sanitaria molte coppie binazionali hanno avuto difficoltà a ricongiungersi. Un appello al ministro Spe… - riktroiani : 'Nessuna negligenza da parte della Regione #Sardegna'. Replica cosi' il governatore #Solinas al dossier che la Giun… - jaexeen : RT @LaStampa: Gentile Ministro Speranza, vorremmo segnalarle una vicenda che, seppure in apparenza modesta, allude a un’importante question… -

Ultime Notizie dalla rete : ministro Speranza Covid, il ministro Speranza: "Preoccupa il contagio tra i giovani" LA NAZIONE Roberto Speranza: "La riapertura delle scuole è fondamentale"

Il ministro della Salute interviene a Stasera Italia per spiegare come si sta muovendo il governo per riaprire gli istituti scolastici in sicurezza "Stiamo lavorando con tutto l'impegno possibile, in ...

Appello del Papa per il Libano. Parroco maronita di Beirut: “Nella distruzione totale ci ha dato nuova speranza”

Un appello arrivato proprio nel momento in cui in Libano si fa fatica a sperare. “Le parole pronunciate oggi all’udienza dal Santo Padre ci hanno dato nuova speranza. Ci dicono che il Papa è al nostro ...

Il ministro della Salute interviene a Stasera Italia per spiegare come si sta muovendo il governo per riaprire gli istituti scolastici in sicurezza "Stiamo lavorando con tutto l'impegno possibile, in ...Un appello arrivato proprio nel momento in cui in Libano si fa fatica a sperare. “Le parole pronunciate oggi all’udienza dal Santo Padre ci hanno dato nuova speranza. Ci dicono che il Papa è al nostro ...