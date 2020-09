Il 59% dei positivi di rientro dalla Sardegna, testati nel Lazio, aveva i sintomi Covid (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nel mese di agosto ci sono state due narrazioni parallele: c’è chi ha parlato di nuovi casi di positività, quasi tutti asintomatici, e chi ha invitato a mantenere alta l’attenzione per via dell’esatto contrario. E non si tratta di un confronto dialettico tra esperti, ma di dati che oggi, con il dossier consegnato dalla Regione Lazio al Ministero della Salute, mettono in evidenza un caos totale. Si parla dei tamponi Civitavecchia, Fiumicino e Ciampino effettuati sui turisti al rientro dalle loro vacanze in Sardegna. Oltre la metà dei positivi, il 59% dei testati, presentava i classici sintomi Covid. LEGGI ANCHE > Perché in Lazio c’è stato il record di ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : 59% dei Coronavirus, Regione Lazio: «Il 59% dei positivi dalla Sardegna aveva la febbre, ma nessuno li ha fermati» Notizie - MSN Italia Cosenza, nominati gli scrutatori per il Referendum del 20 e 21 settembre

Focolai Costa Smeralda come Atalanta-Valencia. Un positivo su due è partito dalla Sardegna con sintomi evidenti

Più della metà dei vacanzieri di ritorno dalla Sardegna risultati positivi al tampone a Roma mostravano sintomi evidenti. Segno cioè che, pur con tosse, febbre o bruciore agli occhi già all’imbarco, s ...

