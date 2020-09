Ha dei dolori assurdi e corre in ospedale: gli trovano una forchetta nel… (Di mercoledì 2 settembre 2020) In giro e soprattutto sul web è sempre pieno di storie incredibili che riescono a lasciare sempre tutti a bocca aperta. Questa volta però a restare sconvolti sono stati dei medici chirurghi, che sono forse i più abituati a scene insolite. Un uomo di una certa età è infatti arrivato in ospedale per un problema alquanto imbarazzante. Vediamo insieme qual è la vera storia di questo “originale sessantenne“. corre in ospedale, i medici restano sbalorditi Un uomo, ormai non più giovanissimo, è finito su tutte le riviste dedicate ai medici chirurghi. La sua storia infatti è risultata anche una delle più difficili operazioni mai fatte. Il personaggio dei vari articoli infatti ha avuto un’idea non troppo brillante per stimolare il suo piacere: ha infilato ... Leggi su velvetgossip

cicciovettel95 : @ufromthecity Hai anche dei dolori alla schiena????? - cestlavje : Da sabato devo ricominciare ad andare a Bologna e sto in super ansia, la notte manco dormo e ho dei dolori allucina… - ehcate : @ashcoltami a me il dermatologo l'aveva prescritta per sei mesi, ma sto continuando a prenderla perché mi dà dei gr… - AcidamenteBea : RT @masistia: Ecco uno dei due piccoli. Spero tanto che si troverà prestissimo una adeguata sistemazione, sarebbero dolori in meno per tutt… - Oriana_Mati : RT @andrealerario: Non c’è niente, in realtà, che ci cambi davvero. Le esperienze, i dolori, le mancanze più acute, man mano che vivi muoio… -

Ultime Notizie dalla rete : dei dolori Nadia Malavolta e l'Ortho-Bionomy®: un aiuto nella soluzione dei dolori posturali e articolari Cronache Fermane US Open 2020, Jannik Sinner e una dimostrazione di classe: l’azzurrino si conferma talento puro, ma la preparazione?

Aver assistito alla partita di Jannik Sinner e raccontarla ha in sé sentimenti contrastanti: da un lato la grande impressione fatta nei primi due set, con il braccio sciolto e colpi potenti; dall’altr ...

M5S, Piera Aiello lascia: "Non mi rappresenta più"

"Mi dimetto dal Movimento 5 Stelle, che non mi rappresenta più, continuando la mia attività di parlamentare". Così Piera Aiello, eletta il 4 marzo 2018 nel collegio uninominale in provincia di Trapani ...

Aver assistito alla partita di Jannik Sinner e raccontarla ha in sé sentimenti contrastanti: da un lato la grande impressione fatta nei primi due set, con il braccio sciolto e colpi potenti; dall’altr ..."Mi dimetto dal Movimento 5 Stelle, che non mi rappresenta più, continuando la mia attività di parlamentare". Così Piera Aiello, eletta il 4 marzo 2018 nel collegio uninominale in provincia di Trapani ...