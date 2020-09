Erick Morillo, giallo sulle cause della morte: tre settimane fa l’arresto per violenza sessuale (Di mercoledì 2 settembre 2020) Restano ancora avvolte nel mistero le cause del decesso di Erick Morillo, il noto dj ritrovato senza vita nella sua abitazione a Miami. L’artista famoso in tutto il mondo, protagonista di brani di gran sucesso come “I like to move it” o “Madagascar”, se ne ‘è andato all’età di 49 anni. Erick Morillo, causa della … L'articolo Erick Morillo, giallo sulle cause della morte: tre settimane fa l’arresto per violenza sessuale Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

