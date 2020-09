Decreto Covid: la Camera vota la fiducia al governo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Passa alla Camera, con 276 sì, la fiducia al Decreto Covid. I voti contrari sono stati 194, un solo astenuto. Leggi su agi

