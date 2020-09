Daydreamer soap opera: Anticipazioni mercoledì 2 Settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Cari lettori benvenuti alle nuove Anticipazioni di Daydreamer soap opera Turca che appassiona il pubblico Italiano ogni pomeriggio. Oggi ci concentreremo sulla puntata di mercoledì 2 Settembre, divertente e sorprendente. Ci eravamo lasciati con Can che ha rassicurato Sanem dal suo incubo, poi hanno dormito abbracciati a casa sua, e alla fine sono tornati al lavoro la mattina dopo solo come amici. Leggi anche: Day Dreamer soap Turca: Anticipazioni martedì 1 Settembre Daydreamer soap opera: Anticipazioni mercoledì 2 Settembre La Fikri Harika deve occuparsi di una nuova compagna pubblicitaria. E Can, visto che le idee scarseggiano, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 1° sette ...Can e Sanem continuano a mascherare i sentimenti che provano l’uno per l’altra al punto da mettere su un piano per ingelosirsi. Per scatenare la reazione di Can, infatti, Sanem, dopo aver ascoltato un ...