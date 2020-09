Coronavirus e scuola, in Veneto e Lazio tamponi rapidi a tutta la classe se c’è un alunno positivo (Di mercoledì 2 settembre 2020) I test veloci saranno adottati in Veneto e Lazio: se un bimbo sarà trovato positivo, i test rapidi saranno somministrati a tutta la classe, che in mezz’ora avrà i risultati; i negativi potranno tornare in classe al più presto Leggi su corriere

Roma, 2 settembre 2020 - Coronavirus, mentre il governo pone il voto di fiducia sul decreto che proroga lo stato di emergenza epidemiologica, a fare il punto è il ministro della Salute Roberto Speranz ...

Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 1° settembre 2020: +1.380 nuovi casi

Il Comitato tecnico scientifico, in una nota, ha stabilito che non ci sarà l’obbligo della mascherina a scuola se viene rispettata la distanza di un metro. Nella scuola primaria, “per favorire l’appre ...

