Caso Briatore: Sgarbi furioso con Selvaggia Lucarelli e Andrea Scanzi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Su YouTube il critico d’arte Vittorio Sgarbi è tornato sulle polemiche via social con Selvaggia Lucarelli e Andrea Scanzi sul Caso di Flavo Briatore, risultato positivo al Covid. Sgarbi definisce i due giornalisti del “Fatto Quotidiano” “beccamorti ossessionati dall’età”. E non risparmia toni e parole forti a entrambi. È un fiume in piena, Vittorio Sgarbi. Per il critico d’arte non si è certo ancora conclusa la polemica con SelvaggiaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

stanzaselvaggia : Briatore ci fa sapere che sta bene con un selfie dal San Raffaele nelle sue storie Instagram. Poi forse qualcuno gl… - fattoquotidiano : IL CASO BRIATORE Il 19 agosto dice: “Ho avuto la febbre”. Al Billionaire test fatti per tempo? [di Selvaggia Lucare… - NicolaPorro : ?? Lo scontro con Federico Geremicca a #StaseraItalia. La causa del litigio? La mia intervista a #FlavioBriatore, ec… - ferrix88 : @OzLayla @IlMontanari Ma non è per caso, non ha sviluppato la malattia pur positivizzandosi al #covid , e questo no… - SerginoPI : Auguro a #Berlusconi che torni ad essere presto negativo al #COVID19 senza conseguenze. Non capisco una cosa però p… -