Cannavaro: "Osimhen colpo intrigante, il Napoli mi piace! Ne ho parlato con Rino..." (Di mercoledì 2 settembre 2020) Fabio Cannavaro ha parlato a La Gazzetta dello Sport della griglia scudetto della prossima stagione che non comprende, a suo dire, solo Inter e Juve: "L’Atalanta rimane una macchina da guerra: sintonia nelle scelte tecniche e una struttura ... Leggi su tuttonapoli

Fabio Cannavaro, ex Pallone d'Oro, in passato al Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della prossima annata calcistica. L'ex difensore di Napoli e Juventus, Fabio Cannavaro, ha rilasciato alcu ...Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, oggi volto dei programmi di 'Televomero', ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del programma radiofonico 'Marte Sport Live', trasmissione ...