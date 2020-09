Cairo sui fondi: «Mettiamo la A in mano a chi ha managerialità» (Di mercoledì 2 settembre 2020) «Non ero d’accordo con la ripresa del campionato, ma poi mi sono ricreduto. Era giusto riprendere e dare continuità a un campionato, adesso è giusto riaprire gli stadi, ma con grandissima attenzione». Lo ha detto Urbano Cairo, presidente del Torino, intervenuto a Radio24 per Tutti Convocati. «Cosa vorrei per il futuro del calcio? Rivedere gli … L'articolo Cairo sui fondi: «Mettiamo la A in mano a chi ha managerialità» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Cairo sui fondi: «Mettiamo la A in mano a chi ha managerialità»: «Non ero d’accordo con la ripres… - Marioplanino : Next stop sui quotidiani RCS: Cairo cavalca un grizzly e regala un letto a Putin. - Diedo1985 : @sandrino821 Tt gli anni grazie a Cairo sui giornali fanno propagande da Europa o addirittura champions e poi tt gl… - SalvatoreMerlo : RT @ilfoglio_it: Nel Carroccio scatta la paranoia da complotto. Ma intanto la Ceccardi crede nella rimonta in Toscana e si affida allo spin… - generacomplotti : RT @ilfoglio_it: Nel Carroccio scatta la paranoia da complotto. Ma intanto la Ceccardi crede nella rimonta in Toscana e si affida allo spin… -

Ultime Notizie dalla rete : Cairo sui Cairo sui fondi: «Mettiamo la A in mano a chi ha managerialità Calcio e Finanza Grecia-Turchia, perché Kastellorizo può diventare la "Sarajevo" del Mediterraneo

Segnatevi questo nome: "Kastellorizo” (Castelrosso). E’ un’isola greca, non di quelle famose per il turismo e la movida. Segnatelo perché può essere la scintilla che fa scoppiare la guerra nel Mediter ...

Cairo Montenotte, restyling di piazza della Vittoria: partiti i lavori (FOTO)

Sono partiti lunedì 31 agosto i lavori di rifacimento di piazza della Vittoria a Cairo Montenotte. Un'opera pubblica strategica e prioritaria nei programmi stilati dell'amministrazione comunale guidat ...

Segnatevi questo nome: "Kastellorizo” (Castelrosso). E’ un’isola greca, non di quelle famose per il turismo e la movida. Segnatelo perché può essere la scintilla che fa scoppiare la guerra nel Mediter ...Sono partiti lunedì 31 agosto i lavori di rifacimento di piazza della Vittoria a Cairo Montenotte. Un'opera pubblica strategica e prioritaria nei programmi stilati dell'amministrazione comunale guidat ...