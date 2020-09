Bimba di 3 anni ritrovata morta in casa, il toccante gesto del patrigno per commemorarla (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il corpo di Kaylee-Jayde Priest è stato ritrovato in un appartamento l’8 agosto. Il patrigno, devastato dal dolore per la perdita, ha deciso di rendere omaggio al piccolo angelo e di attivare una raccolta fondi per realizzare un memoriale in suo onore E’ morta inaspettatamente Kaylee-Jayde Priest, la Bimba di 3 anni ritrovata senza vita … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

SkyTG24 : Incidente nel Varesotto, bimba di 9 anni investita dall'auto del padre - matteosalvinimi : ??Un pensiero inoltre per tutti gli italiani che stanno soffrendo per il maltempo, apprendo ora di una bimba di 3 an… - TgrRaiToscana : E' morta anche la sorellina 14enne della bimba di 3 anni schiacciata dal pioppo alto 4 metri che questa mattina è c… - maddyvalerio06 : RT @CiaoKarol: Aiutiamo Eleonora, bimba di 8 anni malata di tumore. Ecco come fare: Aiutiamo Eleonora, bimba di 8 anni malata di tumore! Il… - xbabysol : ripensando a quando avevo 7 anni e nel giorno di carnevale c’era questa bimba che mi spruzzava le stelle filanti su… -