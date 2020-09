Bari: “Poesia è libertà”, stasera Reading musicale "Capaci di cambiare" dedicato alle vittime pugliesi di mafia (Di giovedì 3 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Con il Reading musicale «Capaci di cambiare» dedicato alle vittime pugliesi di mafia, protagonisti l’attrice Nunzia Antonino e il fisarmonicista Vince Abbracciante, giovedì 3 settembre (ore 21), nel chiostro del Redentore di Bari, parte «Poesia è Libertà», rassegna che – rendendo verbo una congiunzione – rivendica emancipazione culturale e identità rionale per ridare centralità a un quartiere considerato periferico. L’hanno pensata nel progetto Arene Culturali promosso dall’assessorato alle Culture del Comune di Bari, Carlo Bruni ... Leggi su noinotizie

