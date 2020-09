Ascoli: De Alcantara positivo al Covid-19 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, l’Ascoli ha comunicato la positività al Covid-19 del difensore brasiliano Miguel De Alcantara. Di seguito il comunicato della società: L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che il tesserato Miguel De Alcantara, prima di rientrare in Italia per raggiungere Ascoli, si è sottoposto a test molecolare risultando positivo al Covid-19. Il calciatore, asintomatico, è in Brasile, in isolamento fiduciario presso la propria abitazione. Foto: sito ufficiale Ascoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

