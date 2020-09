Amazon, al via a breve le consegne con droni negli Usa (Di mercoledì 2 settembre 2020) Amazon inizierà a breve ad effettuare consegne con droni nel mondo reale negli Stati Uniti. Il rivoluzionario sistema Prime Air del gigante della tecnologia ha finalmente ricevuto il via libera dalle istituzioni. Sono passati quasi sette anni da quando Amazon ha presentato per la prima volta Prime Air. L’azienda ha promesso consegne tramite drone, riducendo i tempi di consegna dal magazzino a meno di 30 minuti. Ma il lancio di un tale sistema è un campo minato legale e ha richiesto un’ampia supervisione da parte della Federal Aviation Administration. Ora Amazon ha finalmente ricevuto il via libera per offrire consegne commerciali con droni. Amazon Prime Air, promette di ... Leggi su italiasera

