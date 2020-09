Allarme chimico in Trentino, perdita di sostanze gassose da uno stabilimento farmaceutico: “restate in casa” (Di mercoledì 2 settembre 2020) In Trentino Alto Adige, a Rovereto, la Protezione civile consiglia ai residenti della zona, in via precauzionale, di rimanere in casa a causa di una perdita dallo stabilimento farmaceutico Sandoz che ha causato l’immissione di sostanze gassose in atmosfera: si tratterebbe di potassio clavulanato. Sono in corso le operazioni delle squadre speciali dei vigili del fuoco con il nucleo Nbcr e dell’Appa, l’Agenzia provinciale per la protezione ambientale, intervenute a seguito di una segnalazione arrivata dallo stabilimento. Dalle prime informazioni pare che la perdita sia già stata individuata dalla squadra di emergenza della stessa Sandoz, che ha comunque richiesto il supporto delle strutture provinciali. E’ in corso in ... Leggi su meteoweb.eu

Rom_Lisa : RT @ilmessaggeroit: Allarme chimico in Trentino, fuga di sostanza anti batterica da azienda farmaceutica: popolazione chiusa in casa https:… - enricomontibell : RT @ilmessaggeroit: Allarme chimico in Trentino, fuga di sostanza anti batterica da azienda farmaceutica: popolazione chiusa in casa https:… - ilmessaggeroit : Allarme chimico in Trentino, fuga di sostanza anti batterica da azienda farmaceutica: popolazione chiusa in casa - whataboutec : allarme chimico nella mia città, fuga di un gas non individuato in una ditta - armatarossa_ : 'quando sono arrivato credevo quello fosse un cesso chimico' 'questo odore lo conosco... Questo odore è quello dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme chimico Allarme chimico a Rovereto, la Provincia: "Rimanete in casa" TrentoToday Allarme chimico in Trentino, fuga di sostanza anti batterica da azienda farmaceutica: popolazione chiusa in casa

A Rovereto, in Trentino, la Protezione civile consiglia precauzionalmente i residenti della zona di rimanere in casa a causa di una perdita dallo stabilimento farmaceutico Sandoz che ha provocato l'im ...

Nube di fumo dall'ex Sandoz, paura a Rovereto evacuati i lavoratori ma allarme rientrato. Il Comune invita a restare chiusi in casa

ROVERETO. Tanto fumo che ha spaventato non poco la popolazione ma, fortunatamente, allarme rientrato. Dall'ex stabilimento Sandoz tra viale Verona e viale del Lavoro questa mattina si è alzata una den ...

A Rovereto, in Trentino, la Protezione civile consiglia precauzionalmente i residenti della zona di rimanere in casa a causa di una perdita dallo stabilimento farmaceutico Sandoz che ha provocato l'im ...ROVERETO. Tanto fumo che ha spaventato non poco la popolazione ma, fortunatamente, allarme rientrato. Dall'ex stabilimento Sandoz tra viale Verona e viale del Lavoro questa mattina si è alzata una den ...