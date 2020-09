US Open: esordio positivo per Thiem, Sinner frenato da un infortunio (Di martedì 1 settembre 2020) Seconda giornata degli US Open. esordio vincente per Thiem, che approfitta del ritiro di Munar. Beffa per Sinner, avanti 2-0 e poi frenato da un problema all’anca contro Chacanhov Seconda giornata degli US Open, in cui fanno il proprio esordio gli altri favoriti, Thiem e Medvedev su tutti. Ieri esordio ok per Djokovic, Tsitsipas e Zverev. Disastro invece per l’Italia, che ottiene cinque sconfitte su altrettanti incontri. Le speranze di oggi erano riposte in Sinner, impegnato contro il russo Chacanov. L’altoatesino va anche in vantaggio di due set a zero, ma a metà del 3° accusa un dolore all’anca che gli impedisce di muoversi come dovrebbe. Il russo rimonta fino al 2-2, vincendo il ... Leggi su zon

tenniscup_it : RT @oktennis: US Open: esordio vincente per Djokovic, fuori Isner - raspa90 : RT @repubblica: Tennis, Us Open: esordio senza problemi per Djokovic, avanti Camila Giorgi [aggiornamento delle 18:16] - repubblica : Tennis, Us Open: esordio senza problemi per Djokovic, avanti Camila Giorgi [aggiornamento delle 18:16] - OA_Sport : LIVE Sinner-Khachanov, US Open 2020 DIRETTA: tra poco al via la difficile sfida d’esordio dell’azzurro - planetwin365ita : Sul cemento di #FlushingMeadows sfiorò il sogno della finale nel 2019. Oggi #Berrettini affronta lo Slam da n.8 del… -