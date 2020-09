Trump accusa i dimostranti di Kenosha di terrorismo interno (Di martedì 1 settembre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 01 SET - Nella sua visita a Kenosha Donald Trump ha accusato i manifestanti di "terrorismo interno", sostenendo che la città del Wisconsin è stata devastata da rivolte "anti ... Leggi su corrieredellosport

Trump accusa dimostranti a Kenosha, terrorismo interno Agenzia ANSA Trump a Kenosha attacca il sindaco dem: "Difende gli anarchici"

AGI - Torna a cavalcare il cavallo di battaglia della sicurezza Donald Trump. E questa volta lo fa da Kenosha la città del Wisconsin che negli ultimi giorni è stata al centro delle proteste in seguito ...

Casa Bianca, Usa fuori da sforzi globali su vaccino

(ANSA) - WASHINGTON, 01 SET - Il governo Trump non si unirà allo sforzo globale per sviluppare, produrre e distribuire in modo equo il vaccino contro il Covid-19, a causa del coinvolgimento dell'Organ ...

