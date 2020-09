Trasporti. Roma, Zannola-Di Matteo: risolto problema sicurezza abitanti Via Gasbarra (Di martedì 1 settembre 2020) A Roma “finalmente e’ stato modificato il percorso della linea 063, che transitava davanti alle abitazioni di via Salvatore Gasbarra, a Dragona: una strada molto stretta, senza marciapiedi, occupata su un lato da una fila di auto parcheggiate. Il passaggio del bus rappresentava un continuo potenziale pericolo, sfiorando i portoni d’ingresso delle case e occupando la corsia opposta nella manovra di svolta su via di Dragone”. Cosi’, in una nota, il consigliere capitolino Giovanni Zannola e Leonardo Di Matteo, responsabile Mobilita’ e Trasporti del Pd Roma. “Nel mese di maggio- spiega Zannola- ho inoltrato una lettera di richiesta per questa variazione. Ringrazio il dipartimento Mobilita’ e ... Leggi su romadailynews

AA311922 : RT @LaVeritaWeb: Gli amministratori: «300 milioni per i trasporti». Roberto Speranza pontifica con l'Oms, però le sue rassicurazioni vengon… - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - Marko_Morandi : RT @LaVeritaWeb: Gli amministratori: «300 milioni per i trasporti». Roberto Speranza pontifica con l'Oms, però le sue rassicurazioni vengon… -