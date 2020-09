Supertassa sui permessi di soggiorno è discriminatoria, ma per il rimborso serve azione giudiziaria (Di martedì 1 settembre 2020) Continua la vicenda legata alla mancata restituzione della “Supertassa” sui permessi di soggiorno. In un comunicato pubblicato lo scorso 8 agosto, l'ASGI ha denunciato la mancata erogazione dei rimborsi straordinari, nonostante la pronuncia della Corte UE e del Consiglio di Stato che avevano dichiarato sproporzionata la somma richiesta rispetto ad analoghi documenti per i cittadini italiani. Nel 2017 il Ministero dell'Interno era dovuto intervenire riducendo gli importi richiesti del 50%, (...) - Tribuna Libera / Tasse, Permesso di soggiorno, Discriminazioni, Leggi su feedproxy.google

MattPetcoke : @marcohilo servirebbe la supertassa sui ricchi a Casal Palocco sempre detto e avresti 80 milioni di perdite in meno… -

Ultime Notizie dalla rete : Supertassa sui Da oggi va in soffitta il superticket, la tassa sulla tassa Il Sole 24 ORE Da oggi va in soffitta il superticket, la tassa sulla tassa

È stato per quasi un decennio una tassa sulla tassa. Introdotto nel 2011 come entrata opzionale cui potevano ricorrere le Regioni in difficoltà economica, sembrava destinato a non andarsene più. Perch ...

Supertassa sui permessi di soggiorno è discriminatoria, ma per il rimborso serve azione giudiziaria

Continua la vicenda legata alla mancata restituzione della “supertassa” sui permessi di soggiorno. In un comunicato pubblicato lo scorso 8 agosto, l’ASGI ha denunciato la mancata erogazione dei rimbor ...

È stato per quasi un decennio una tassa sulla tassa. Introdotto nel 2011 come entrata opzionale cui potevano ricorrere le Regioni in difficoltà economica, sembrava destinato a non andarsene più. Perch ...Continua la vicenda legata alla mancata restituzione della “supertassa” sui permessi di soggiorno. In un comunicato pubblicato lo scorso 8 agosto, l’ASGI ha denunciato la mancata erogazione dei rimbor ...