“Shakespea Re di Napoli”: lo spettacolo partenopeo approda al Globe Theatre (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Se fosse possibile stilare una hit parade dei testi teatrali contemporanei più rappresentati, “Shakespea Re di Napoli” sarebbe saldamente sul podio. Lo spettacolo, che da 26 anni e oltre 2000 repliche attraversa i palcoscenici dei teatri italiani ed esteri, va in scena per la prima volta in assoluto al Globe Theatre di Roma, in Villa Borghese, dal 2 al 6 settembre. Il testo di Ruggero Cappuccio, pubblicato nella Collana Classici Einaudi, è interpretato, oggi come allora, da Claudio Di Palma e Ciro Damiano. La messinscena, nata al Festival di Sant’Arcangelo diretto da Leo De Berardinis nel 1994, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali e continua ad affascinare platee e generazioni diverse. “Shakespea Re di Napoli – spiega Cappuccio – ... Leggi su anteprima24

