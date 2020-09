Sea Watch in viaggio verso Palermo. Salvini: “Denuncio il Governo” (Di martedì 1 settembre 2020) Sea Watch in viaggio verso Palermo con i 353 migranti a bordo. Salvini: “Pronto a denunciare il Governo”. Palermo – Sea Watch in viaggio verso Palermo con i 353 migranti a bordo. Ad annunciarlo è stata la stessa Ong con un post che ha provocato diverse polemiche a livello politico. “A 11 giorni dal nostro primo soccorso – si legge nel post – abbiamo finalmente un luogo sicuro per le 353 persone a bordo di Sea Watch 4. Ci stiamo dirigendo verso il porto di #Palermo, dove le persone saranno trasferite su una nave messa a disposizione dalle autorità per un periodo di quarantena”. Salvini ... Leggi su newsmondo

