Sea-Watch | i 353 naufraghi trasferiti sulla nave quarantena

«È stata trovata finalmente una via che mette insieme sicurezza e salute per siciliani e migranti. Se qualcuno vuole alimentare paure o inquietanti intolleranze faccia quello che vuole, è un film già visto». Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha commentato positivamente la decisione del governo di far dirigere la Sea-Watch 4 verso il capoluogo siciliano. La notizia è stata ufficializzata ieri pomeriggio. I 353 naufraghi a bordo, alcuni addirittura da 11 giorni, saranno trasferiti in mattinata sulla Allegra, terza …

