Scuola, partiti i corsi di recupero per 2.500 «Bene il primo test, ma c’è ancora da fare» (Di martedì 1 settembre 2020) Le lezioni sono cominciate in diversi istituti come Natta, Secco Suardo e Manzù. Al Lussana si è optato però per la didattica a distanza Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Scuola partiti Scuola, partiti in Toscana i corsi di recupero: il 70 per cento dei ragazzi in classe La Nazione Scuola, oggi si riapre con i recuperi dei “rimandati”: primo test post lockdown

Gli istituti di istruzione superiore, da oggi, riaprono i battenti, ma ci si dovrà armare di… autocertificazione. Per due settimane, a turni esigui e a rotazione, dirigenza, docenti e personale Ata ac ...

Scuola, Musumeci: in Sicilia si riparte il 14 settembre, ma ogni istituto può scegliere il rinvio al 24

La scuola riparte oggi con i corsi di recupero, ma la vera prova del nove sarà dal 14 settembre. Quella è la data del ritorno ufficiale tra i banchi, anche se molte Regioni hanno deciso uno slittament ...

