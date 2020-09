Sanità: Verona, trovato in un rubinetto batterio killer reparto neonatale (Di martedì 1 settembre 2020) Verona, 1 set. (Adnkronos Salute) - E' stato trovato in un rubinetto dell'acqua utilizzata dal personale della Terapia intensiva neonatale dell'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento a Verona il citrobacter, batterio che sarebbe stato la causa della morte di 4 bambini tra la fine del 2018 e quest'anno, e che aveva portato alla completa chiusura della struttura ospedaliera lo scorso giugno. E' questa la conclusione della relazione della Commissione nominata dalla Regione Veneto. Un'altra relazione verrà consegnata alla Procura della Repubblica per l'apertura di un'inchiesta. Secondo le conclusioni della Commissione, il citrobacter avrebbe colonizzato il rubinetto probabilmente a causa di un mancato o parziale rispetto delle ... Leggi su liberoquotidiano

