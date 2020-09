Salvini si prepara al processo Open Arms e chiede alla Lega: «Tutti a Catania dal 1 al 3 ottobre» (Di martedì 1 settembre 2020) «Inutile dire che Tutti gli eletti sono invitati a prenotare per tempo la loro presenza in città». Secondo le rivelazioni dell’agenzia stampa AdnKronos sarebbero queste le parole con cui si chiude il messaggio inviato da Matteo Salvini a Tutti i deputati e i senatori della Lega. Salvini ha chiesto a Tutti gli eletti del partito, compresi gli europarlamentari, di presentarsi dall’1 al 3 ottobre a Catania. Qui in questi gioni dovrebbe cominciare il procedimento giudiziario nei suoi confronti per il caso Open Arms. Il leader della Lega ha spiegato che in quei giorni al città si riempirà di eventi: «Dall’1 al 3 ottobre ... Leggi su open.online

VittorioFerram1 : Se #Salvini e il trattamento subito sono il metodo, #Lamorgese teme di rimanere con il cerino in mano, per questo v… - iopunto67 : RT @Pippo77449327: @GiampaoloGalli @LuciaLaVita1 Un altro stronzo che si prepara a sostituire Salvini ma con accezione nordista - Pippo77449327 : @GiampaoloGalli @LuciaLaVita1 Un altro stronzo che si prepara a sostituire Salvini ma con accezione nordista - Sarah00771904 : RT @GHapix: @IlPrimatoN @DogeViva A febbraio il fenomeno fa un video sulle montagne aretine lamentandosi che nessuno vede le ciofeche di sp… -

