Rustic Chic: tanti modi per decorare e arredare casa con la natura! (Di martedì 1 settembre 2020) Natura e mobili che profumano di passato, in poche parole, il Rustic Chic! Il Rustic Chic è una tipologia di arredamento che, da anni, sta conquistando il cuore di milioni di persone. La caratteristica che lo ha reso famoso risiede nel ridare una nuova vita agli oggetti vintage e a tutto ciò che richiama un tempo ormai lontano. Nostalgico, accogliente e caloroso, il Rustic Chic viene scelto sopratutto da chi decide di vivere in campagna, lontano dai rumori quotidiani della società e in stretto contatto con la natura, ma in molti lo scelgono anche per la propria abitazione in centro. Inoltre, è un’ottima decisione per chi ama il riciclaggio ed il fai da te, poiché la maggior parte dei mobili vengono recuperati e restaurati. Non solo, il ... Leggi su pianetadonne.blog

