Regionali Puglia, ‘Futuro in corso’: il programma di Emiliano in 10 punti (Di martedì 1 settembre 2020) BARI – Sono dieci i capitoli che compongono il programma elettorale di Michele Emiliano e che sono racchiusi in un titolo preciso: ‘Futuro in corso’, nome identico al percorso di partecipazione realizzato nel mese di agosto attraverso incontri avvenuti via web nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. Sono le priorita’ a cui dara’ spazio in caso di vittoria il governatore uscente Michele Emiliano. Al primo punto c’e’ “un patto per il clima e per l’economia verde e sostenibile, che contiene gli asset del piano di investimenti per la piena decarbonizzazione dell’industria e dell’energia, a partire dall’ex Ilva di Taranto nei prossimi 5 anni. Ma anche mobilita’ sostenibile e legge sull’economia circolare per chiudere il ciclo dei rifiuti”. Se i capitoli 2 e 3 sono dedicati alla competitivita’ delle imprese e alla volonta’ di rafforzare il welfare per “non lasciare indietro nessuno”, i punti 4 e 5 pensano al futuro perche’ il quarto si intitola “voglio andare a vivere in Puglia” ed e’ “il piano dedicato al rientro dei giovani con nuove misure regionali come il bonus casa, sostegno alle start up e finanziamenti per apertura di nuove attivita’ nei piccoli centri. Che si accompagnano con le politiche per il diritto allo studio”, il quinto invece riconosce “i diritti al futuro partendo dalla conoscenza che delinea i nuovi interventi regionali per le scuole, le universita’, la gratuita’ dei servizi per gli studenti e i libri di testo, e introduce il nuovo Reddito di formazione“. Leggi su dire

ItaliaViva : Regionali, Puglia, @TeresaBellanova : “Il Governo Renzi è stato l'unico a restituire un futuro a Taranto” - Linkiesta : In Puglia la candidatura di @ivanscalfarotto ha creato una spaccatura nel centrosinistra: da una parte il PD con Mi… - La7tv : #lariachetira La candidata alla regione Puglia @AntoLari1986 (M5S) attacca la gestione della sanità da parte del go… - lella_50 : RT @Linkiesta: In Puglia la candidatura di @ivanscalfarotto ha creato una spaccatura nel centrosinistra: da una parte il PD con Michele Emi… - Gardella90 : RT @lucianonobili: @LucaBizzarri Con pazienza ci arriveremo a costruire lo spazio di chi non vuole morire populista o sovranista. Anche in… -