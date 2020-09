Pordenone, due calciatori positivi al Coronavirus (Di martedì 1 settembre 2020) Il Pordenone ha annunciato che due calciatori sono risultati positivi al Coronavirus: il comunicato ufficiale del club «Il Pordenone Calcio comunica che nel primo ciclo di tamponi, eseguito come da protocollo anticipatamente al raduno della squadra, sono stati riscontrati due casi di positività al Covid-19. Entrambi i calciatori sono asintomatici, si trovano in isolamento fiduciario e sotto il controllo della ASL di competenza». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 383 (11 più di ieri). Due pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 12 sono ricoverati in altri reparti (meno uno) ...