Piazza D’Armi, sgomberato accampamento (Di martedì 1 settembre 2020) La polizia municipale di Torino è intervenuta questa mattina in Piazza D’Armi dove da tempo la zone di sosta dell’area camper è occupata da una decina di accampamenti. L’azione dei Civich è stata svolta per riportare ordine in una zona dove da settimane si denunciava la presenza di rottami, carcasse di furgoni bruciati, tende sparse, tavolini e stendini. La pulizia dei detriti e dei rottami si è svolta in un clima di collaborazione ed è iniziata anche l’operazione di smontaggio di parte delle 19 tende presenti e l’allontanamento di 35 persone di varia provenienza. L'articolo Piazza D’Armi, sgomberato accampamento proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

