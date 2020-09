Pedullà: oggi incontro tra Napoli e Salernitana per Tutino (Di martedì 1 settembre 2020) Gennaro Tutino è sempre più vicino alla Salernitana. oggi, secondo quanto scrive Alberto Pedullà, giornalista esperto di mercato di Sportitalia, ci sarà un incontro con il Napoli per definire l’affare. “C’è il via libera del club azzurro, ora bisogna trovare la completa quadratura. All’interno di un mercato, quello granata, che prevede l’arrivo di tre calciatori dal Genoa (Currado, Calò e Dalmonte) e l’ingaggio di un nuovo portiere (Belec), mentre vanno avanti i discorsi con il Torino per il difensore centrale Buongiorno”. Tutino è reduce dal prestito al Verona e all’Empoli. L'articolo Pedullà: oggi incontro tra Napoli e ... Leggi su ilnapolista

