New York, De Blasio rinvia di 11 giorni la riapertura delle scuole. Sindacati: “Serve sicurezza, abbiamo bisogno di più tempo” (Di martedì 1 settembre 2020) L’avvio delle lezioni era stato fissato per il 10 settembre, ma il sindaco ha deciso che le scuole non riapriranno fino al 21 settembre. A New York, la città degli Stati Uniti più colpita dalla pandemia di Covid-19 con 239mila casi e oltre 23mila morti, Bill de Blasio ha stabilito la proroga dopo una lunga trattativa con il sindacato degli insegnanti, accogliendo la loro richiesta di rinviare la riapertura delle scuole. “abbiamo bisogno di più tempo”, hanno detto i rappresentanti sindacali, la cui priorità assoluta era quello di ottenere l’obbligo di test continui a insegnanti e studenti. L’amministrazione de Blasio ha promesso dunque ... Leggi su ilfattoquotidiano

Tratto dall'omonimo bestsellers di James Patterson e Liza Marklund, al primo posto nella classifica del New York Times, The Postcard Killings racconta la storia del detective newyorkese Jacob Kanon ...

