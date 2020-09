Macron torna a Beirut per la seconda volta e il Libano prova a ripartire col nuovo premier (Di martedì 1 settembre 2020) Chiara Clausi Alla guida del governo Mustapha Adib, 48 anni, ambasciatore in Germania Arriva Emmanuel Macron e il Libano cerca di dare una risposta alle richieste di riforme e cambiamento che provengono dall'amica Francia e dalla sua popolazione. Ieri il Parlamento ha nominato Moustapha Adib come prossimo primo ministro del Paese. Adib, ha 48 anni, era ambasciatore in Germania dal 2013. Una nomina però che difficilmente placherà la rabbia dei manifestanti. I libanesi vogliono una revisione completa del sistema politico della nazione, già da prima della devastante doppia esplosione di Beirut del 4 agosto. Il governo precedente di Hassan Diab è durato meno di otto mesi, dopo che Saad Hariri si è fatto da parte alla fine del 2019 sotto la pressione delle proteste. Adib ha un dottorato in ... Leggi su ilgiornale

