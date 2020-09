“Ma è uno scherzo?”. Barbara D’Urso su tutte le furie: l’indiscrezione corre veloce ed terribile per la conduttrice Mediaset (Di martedì 1 settembre 2020) Barbara D’Urso solo pochi minuti fa sui suoi profili social annunciava di essere pronta per il suo ritorno in onda, per la stacanovista conduttrice Mediaset infatti le vacanze stanno per giungere al termine, a partire da lunedì 7 settembre infatti sarà nuovamente al timone di Pomeriggio 5 da lunedì al venerdì su Canale 5. Invece secondo un’indiscrezione lanciata da Dagospia, sarebbe incerta la presenza di Domenica Live sul palinsesto Mediaset della prossima stagione 2021/2022. Il programma della domenica pomeriggio di Canale 5 rischia di non tornare in onda? Le ultime stagioni di Domenica Live non hanno brillato negli ascolti. La trasmissione domenicale di Canale 5 infatti ha subito l’avanzata della Domenica In di Mara Venier, tanto che varie volte ha cambiato orario. E ... Leggi su caffeinamagazine

