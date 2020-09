Liverani parte bene: Parma-Carpi 2-0 (Di martedì 1 settembre 2020) COLLECCHIO - Il sipario sul primo Parma dell'era Fabio Liverani si alza con una vittoria 2-0 sul Carpi . nella prima amichevole stagionale giocata a Collecchio . Nel primo tempo e subito un taglio con ... Leggi su corrieredellosport

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Riccardo Saponara, trequartista passato anche sei mesi da Lecce, è in procinto di cambiare maglia, dopo esser ritornato alla Fiorentina. L’ex Milan, infatti, è s ...Calciomercato Parma, Saponara e Barak nel mirino? Idee chiare per Fabio Liverani per il rinforzo del centrocampo. Il nuovo tecnico del Parma ha subito fornito al ds Carli due nomi che gradirebbe avere ...