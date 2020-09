Il contest su Facebook 'Ioinvio con SpedireAdesso.com' (Di martedì 1 settembre 2020) Lunedì 3 agosto è iniziato il contest Ioinvio con SpedireAdesso.com , il concorso social che ha visto come protagonisti i clienti di SpedireAdesso.com. Il contest si svolto esclusivamente su Facebook ... Leggi su baritoday

adiconsum : RT @FareVita: #31Agosto AFFRETTATI!! Ultimo giorno per partecipare Dal 7 al 30 settembre 2020 le iniziative candidate al contest saranno pu… - bari_times : Il contest su Facebook “Ioinvio con - AECI_Lecce : RT @FareVita: #31Agosto AFFRETTATI!! Ultimo giorno per partecipare Dal 7 al 30 settembre 2020 le iniziative candidate al contest saranno pu… - AECI_CONSUMATOR : RT @FareVita: #31Agosto AFFRETTATI!! Ultimo giorno per partecipare Dal 7 al 30 settembre 2020 le iniziative candidate al contest saranno pu… - FareVita : #31Agosto AFFRETTATI!! Ultimo giorno per partecipare Dal 7 al 30 settembre 2020 le iniziative candidate al contest… -

Ultime Notizie dalla rete : contest Facebook Il contest su Facebook “Ioinvio con SpedireAdesso.com” BariToday Il concorso di pittura ’Romagnoli’ sbarca anche su Facebook

Mai il premio Giovanni Romagnoli, concorso di pittura organizzato dal circolo I Fiori di Faenza, era stato così interattivo nella sua lunga storia. L’emergenza Coronavirus ha spinto gli organizzatori ...

Cinemacity: "Attenti alle truffe, non c’è nessun concorso"

A lanciare l’allarme sono gli stessi gestori del CinemaCity direttamente dai loro canali social. Sul profilo Facebook e quello Instagram della multisala cittadina è comparso un avviso: grazie alla seg ...

Mai il premio Giovanni Romagnoli, concorso di pittura organizzato dal circolo I Fiori di Faenza, era stato così interattivo nella sua lunga storia. L’emergenza Coronavirus ha spinto gli organizzatori ...A lanciare l’allarme sono gli stessi gestori del CinemaCity direttamente dai loro canali social. Sul profilo Facebook e quello Instagram della multisala cittadina è comparso un avviso: grazie alla seg ...