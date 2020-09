Highlights e gol Lazio-Padova 1-0 amichevole: Reina para il rigore (VIDEO) (Di martedì 1 settembre 2020) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Lazio-Padova 1-0, seconda amichevole precampionato giocatasi ad Auronzo di Cadore dove i ragazzi di Simone Inzaghi stanno svolgendo il ritiro precampionato in vista dell’inizio di campionato fissato per il 19 di settembre. Decide un incredibile e rocambolesco autogol nel finale, ma da segnalare l’esordio di Pepe Reina che ha parato anche un calcio di rigore. IL VIDEO DEL rigore paraTO DA Reina Leggi su sportface

FIGCfemminile : ?? Highlights 1??° giornata ?? Un weekend ricco di gol! Rivivi la prima giornata di #SerieAFemminile @TIM_vision… - sportface2016 : #LazioPadova: il video del gol e degli highlights - cippiriddu : Sono sincero, non conosco minimamente Brahim Diaz. Ho visto solo degli highlights e tra questi un gol che solo uno… - GiodiceMatty_ : RT @FIGCfemminile: ? Highlights ?? Tutti i gol della 2?° giornata di #SerieAFemminile @TIM_vision ?? #CalcioFemminile - AgReds : RT @FIGCfemminile: ? Highlights ?? Tutti i gol della 2?° giornata di #SerieAFemminile @TIM_vision ?? #CalcioFemminile -