Furto lampo di uno scooter, banditi fermati poco dopo (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri mattina gli agenti del commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in zona Mergellina per il Furto di un motociclo. I poliziotti, attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza, hanno individuato in piazza Piedigrotta lo scooter rubato affiancato da un altro motoveicolo con a bordo due persone. poco dopo, con il supporto dei Falchi del commissariato San Paolo, hanno rintracciato e bloccato nella galleria Quattro Giornate i due uomini, uno dei quali era alla guida di un terzo motoveicolo che presentava segni di effrazione ed era stato rubato nella mattinata. Massimo Ciotola e Giovanni Barone, napoletani di 45 e 20 anni con precedenti di polizia, sono stati ... Leggi su anteprima24

Doveva essere un colpo lampo, visto il metodo scelto, ma qualcosa deve essere andato per il verso sbagliato e, alla fine, i ladri se ne sono andati a mani vuote. Un’esplosione ha svegliato questa nott ...

Furto con destrezza ieri intorno alle 10.30, in pieno centro storico a Orio Litta: in Piazza Mercato, un tabaccaio stava scaricando dal proprio furgone alcuni scatoloni con all’interno diverse stecche ...

