Ex studentesse e aspiranti insegnanti barano a un test: le risposte erano dipinte sulle unghie e… (Di martedì 1 settembre 2020) Le tecniche per barare agli esami sono diventate sempre più sopraffine. Lo sanno bene queste ex studentesse, ormai aspiranti insegnanti, che hanno dipinto sulle proprie unghie le risposte giuste per un test. La vicenda è accaduta in Messico. Ad insospettire gli esaminatori era stato il fatto che quasi la totalità delle persone presentatesi avessero passato il test con il 99% delle risposte corrette. Ma vediamo cosa è successo. Bigliettini, sbirciatine sul compito altrui, gesti in codice: dimenticate tutti questi mezzi per copiare. Delle aspiranti insegnanti hanno brevettato, come nuovo metodo, la manicure. Le giovani hanno infatti dipinto sulle proprie ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : studentesse aspiranti Università, domani parte Veterinaria: snack confezionati e mascherina ai test d’ingresso La Stampa Torino, all'Università partono i test: 750 aspiranti veterinari al Lingotto tra autocertificazioni e distanziamento

