Dramma sulla Circumvallazione, schianto in scooter: muore un uomo (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQualiano (Na) – Un incidente mortale si è verificato intorno alle 18 di martedì primo settembre lungo la Circumvallazione esterna di Napoli, tra i comuni di Giugliano e Qualiano. Secondo una prima ricostruzione a perdere la vita sarebbe stato un uomo che viaggiava in sella a uno scooter. Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo finendo addirittura nella carreggiata opposta. Uno schianto violentissimo che non ha lasciato scampo al conducente dello scooter. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Qualiano e una pattuglia della Guardia di Finanza. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi del caso e la rimozione della salma.

