Di Maio torna nella sua Pomigliano per un comizio: ma la piazza è deserta. I social lo fanno a pezzi (Di martedì 1 settembre 2020) Di Maio, un fantasma anche a casa sua: il suo comizio a Pomigliano è deserto. Nessun tutto esaurito per il ministro degli esteri grillino a Pomigliano D’Arco, sua città natale. La folla diserta l’appuntamento elettorale del Movimento 5 Stelle: dalle immagini che rimbalzano sul web la piazza appare vuota… Di Maio, la piazza diserta il comizio nella “sua” Pomigliano Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, è in tour elettorale per il Movimento 5 Stelle. L’ex capo politico del Movimento torna a far sentire la sua voce per portare linfa alla campagna del Si sul referendum che prevede il taglio dei parlamentari, sua personale e ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Di Maio torna nella sua Pomigliano per un comizio: ma la piazza è deserta. I social lo fanno a pezzi… - repubblica : Libia, Di Maio torna a Tripoli: 'Consolidare la tregua. Il Paese è un attore cruciale per lo sviluppo del Mediterra… - Carolin70270912 : RT @laltrodiego: Libia, #DiMaio torna a Tripoli per riprendere i progetti in sospeso firmati da Gheddafi e Silvio Berlusconi. Quindi Berlu… - Rodica30889717 : RT @ElioLannutti: Libia, Di Maio torna a Tripoli: 'Consolidare la tregua' - BabbaiFabry : RT @ElioLannutti: Libia, Di Maio torna a Tripoli: 'Consolidare la tregua' -