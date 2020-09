Di Maio a Tripoli per la pace e i rapporti economici: “L’Italia sostiene accordo con Saleh” (Di martedì 1 settembre 2020) Luigi Di Maio vola a Tripoli e trova un governo spaccato dallo scontro tra Serraj e Bishaga. Il ministro degli Esteri punta a rilanciare i rapporti economici. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio vola a Tripoli in uno dei momenti più delicati per la storia recente del Paese. Sarraj ha sospeso il ministro degli Interni Bishaga aprendo un conflitto intestino che potrebbe andare a logorare il governo dall’interno. Inoltre sul caso pesano anche gli interessi della Turchia, che ha tutelato in qualche modo il governo dall’offensiva di Haftar e ha trovato proprio in Bishaga l’uomo di riferimento. Insomma, nonostante il cessate il fuoco concordato dopo 17 mesi circa di conflitto, la situazione nel Paese è tutt’altro che semplice. Di ... Leggi su newsmondo

