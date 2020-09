Daydreamer - Le ali del sogno trama 2 settembre 2020: nuove tensioni tra Can e Sanem (Di martedì 1 settembre 2020) Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 2 settembre 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa nuove tensioni tra Can e Sanem per via di Fabbri e non solo... Daydreamer - Le ali del sogno torna mercoledì 2 settembre 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa che, per via di Fabbri e di un'altra donna, ci saranno parecchie tensioni tra Can e Sanem. La Fikri Harica deve fare la campagna pubblicitaria per Compass Sport che produce attrezzature da montagna e da campeggio, come spiega il lungo promo dell'episodio 56, in onda domani 2 settembre, e, non trovando idee particolarmente brillanti, ... Leggi su movieplayer

Desiree_2006 : RT @japrilLaliter: Sanem sulle ali del suo Albatros ?? #daydreamer - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 2 settembre: la decisione di Can - annamaria_picci : RT @AgnesePietrare1: ??Promo #DayDreamer 'Le ali del sogno' di lunedì 7 Settembre in prima serata??Sarà il programma più visto..me lo sento..… - az_homa : RT @Cris58Hy: S: Quando penso a te i miei occhi brillano, anno dopo anno io ti scriverò per sempre con il linguaggio dell'amore ? Lunedi 7… - az_homa : RT @Cris58Hy: Günaydin ?????? Oggi nuovo appuntamento con #DayDreamer le Ali del sogno Un fuori onda dalla puntata di oggi Can riprende De… -