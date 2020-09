Dario Fo non s'ha da fare: Comune contro la rappresentazione teatrale (Di martedì 1 settembre 2020) La clericalata della settimana è dell'amministrazione di Massa Martana (PG) che si è opposta a una rappresentazione di “Mistero Buffo”, opera di Dario Fo, per un festival locale perché avrebbe potuto urtare la sensibilità dei cattolici. Ogni settimana pubblichiamo una cartolina dedicata all'affermazione o all'atto più clericale della settimana compiuto da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche. La redazione UAAR è cosciente che il compito di trovare la clericalata che merita il (...) - Religione / Teatro, Censura, Dario Fo, Leggi su feedproxy.google

_distrazione : no rega l'unica persona che non potete toccare è dario e ovviamente tutto quello che gli riguarda quindi togliete q… - SfigaCatrame : Dario Franceschini terrapiattista: 'Non ci sono alternative a questo governo'. Oltre il PD c'è solo il PD.… - Dario_VdA : RT @lageloni: @repubblica Ma i giovani del Pd quelli che volevano fare il congresso a ferragosto e poi non sono riusciti a proclamare il ri… - Cate1081 : @dario_caserini @Nostalginter Ma pensate al vostro di mercato va...????anch'io cmq penso che Lautaro, Messi e Lukaku… - zazoomblog : Dario Fo non sha da fare: Comune contro la rappresentazione teatrale - #Dario #fare: #Comune #contro -

Ultime Notizie dalla rete : Dario non «Mistero Buffo» di Dario Fo annullato in Umbria perché «non adeguato»: è polemica Corriere della Sera "Mistero Buffo" col Festival Sssl

Il Festival Sete Sois Sete Luas, giunto quest’anno alla sua 28esima edizione, fa tappa anche a Calcinaia. Anzi per la precisione le tappe sono due, come due gli appuntamenti immancabili che si svolger ...

Cilento, gratta un ‘Miliardario’ da 5 euro e ne vince 300 mila

Acquista un biglietto “Miliardario” e vince 300 mila euro. A Capitello presso la Tabaccheria Zicarelli la dea bendata ha baciato un uomo di mezza età che con cinque euro si è aggiudicato la bella somm ...

Il Festival Sete Sois Sete Luas, giunto quest’anno alla sua 28esima edizione, fa tappa anche a Calcinaia. Anzi per la precisione le tappe sono due, come due gli appuntamenti immancabili che si svolger ...Acquista un biglietto “Miliardario” e vince 300 mila euro. A Capitello presso la Tabaccheria Zicarelli la dea bendata ha baciato un uomo di mezza età che con cinque euro si è aggiudicato la bella somm ...