Dal 7 settembre sit-in delle associazioni davanti ai Tribunali contro gli allontanamenti dei minori (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA – “Non siamo piu’ disposte a lasciarci massacrare nei tribunali italiani, noi e i nostri figli. Solo in questi giorni di agosto abbiamo assistito a numerosi ‘allontanamenti’ ingiustificati di bambini ed adolescenti da parte delle Istituzioni, eseguiti con modalita’ violentissime degne solo di una dittatura sudamericana, sicuramente non di un Paese che si definisca democratico e civile. Bambini ed adolescenti rei di non volere ritrattare le accuse di violenza contro i propri padri e/o di non volerli frequentare”. Leggi su dire

Amazon, una settimana di super sconti: dal microonde al rasoio elettrico, le offerte di settembre Il Messaggero Serie A, si parte il 19 settembre: posticipata la prima di Inter e Atalanta

Serie A al via il 19 settembre come richiesto dalla Lega di A. Lo ha deciso il consiglio federale della Figc riunito in via Allegri. Presenti fisicamente quasi tutte le componenti, dal presidente dell ...

Auto come ariete per furto in bar a Scandiano, ma i ladri fuggono a mani vuote

Poco dopo le 2.00 di oggi 1 settembre, i Carabinieri della Tenenza di Scandiano, allertati dal titolare che si è accorto del furto mettendo in fuga i ladri, sono intervenuri in Piazza Spallanzani a ...

