Coronavirus, prorogate norme regionali su rientri. (Di martedì 1 settembre 2020) Health workers collect swabs and conduct tests on passengers for Coronavirus disease, COVID-19, positivity at the Capodichino airport in Naples, 21 August 2020. ANSA/CESARE ABBATE La Campania proroga ...

La Campania proroga al 10 settembre le misure di controllo sui viaggiatori di rientro da estero e Sardegna: lo ha disposto il presidente Vincenzo De Luca con un’ordinanza appena firmata. La norma, in ...

Alto Adige: slitta incontro Kompatscher - Conte

(ANSA) - BOLZANO, 01 SET - E' stato rinviato l'incontro previsto per questo pomeriggio a Roma tra il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il governatore altoatesino Arno Kompatscher. L'appuntamen ...

