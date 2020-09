Coronavirus, Papa Francesco: “Cancellare il debito dei Paesi più fragili” (Di martedì 1 settembre 2020) “Rinnovo il mio appello a cancellare il debito dei Paesi più fragili alla luce dei gravi impatti delle crisi sanitarie, sociali ed economiche che devono affrontare a seguito del Covid-19”. Lo ha detto Papa Francesco nel suo messaggio pronunciato in occasione della Giornata Mondiale di Preghiera per la cura del creato, che ricorre oggi. Papa Bergoglio ha specificato che “occorre pure assicurare che gli incentivi per la ripresa, in corso di elaborazione e di attuazione a livello mondiale, regionale e nazionale, siano effettivamente efficaci, con politiche, legislazioni e investimenti incentrati sul bene comune e con la garanzia che gli obiettivi sociali e ambientali globali vengano conseguiti”. Per il Pontefice “la disintegrazione della biodiversità, il ... Leggi su tpi

