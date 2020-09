Commisso, Firenze merita uno stadio bello come la città (Di martedì 1 settembre 2020) ANSA, - Firenze, 01 SET - Il futuro della Fiorentina passa anche dal nuovo Centro Sportivo a Bagno a Ripoli e dal nuovo stadio, anche se il presidente della Viola, Rocco Commisso, non dimentica che ci ... Leggi su corrieredellosport

NuovoStadioFi : La nuova normativa #SbloccaStadi è quasi pronta ma per #Commisso il nodo è l'incremento dei ricavi degli annessi co… - esset64 : @DarioNardella A firenze si dice la novella dello stento... 30 anni che si parla di posta per l’aeroporto... una ve… - firenzeviola_it : NARDELLA, Una vittoria di Firenze e di Commisso - sconcertismo : Ai Della Valle voglio un gran bene e sono ben consapevole di quanta impazienza avessero di vendere la società, ma è… - nerazzurriamo2 : RT @AleCat_91: a #Firenze i tifosi hanno cacciato i Della Valle. Ammettere oggi che la presidenza Commisso è un flop significa per loro far… -